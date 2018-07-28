السراج يترأس اجتماعًا لبحث الإجراءات الخاصة بالعلاج في الداخل والخارج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 06:38 مساء

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، صباح اليوم السبت، اجتماعًا خُصِّص لبحث واعتماد الإجراءات الخاصة بالعلاج في الداخل والخارح، في إطار برنامج الإصلاح الصحي، والحرص على تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية عالية الجودة لجميع المواطنين، بحسب ما نشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك».

حضر الاجتماع كل من المفوض بوزارة المالية أسامة سعد حماد، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، ومدير إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي فتحي أحمد الحاجي، ومدير إدارة العقود بديوان المحاسبة عبدالرزاق أحمد البيباص، عضو الديوان إمحمد محمد الرشيدي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن الاجتماع ناقش باستفاضة التغطية المالية اللازمة لتنفيذ الخطة العلاجية، مشيرًا إلى أن السراج أكد ضرورة مراعاة العدالة في توفير فرص العلاج لجميع المواطنين الليبيين بغض النظر عن مناطق تواجدهم، وضمان الشفافية في الإنفاق على بند العلاج وفقًا للتشريعات النافذة.

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