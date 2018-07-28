السيطرة على تسرب مياه النهر الصناعي بمحطة تحكم طريق المطار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 06:16 مساء
آثار الاعتداء على صمام الهواء بمحطة التحكم بطريق المطار بطرابلس. (جهاز النهر الصناعي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، مساء السبت، أن غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة- سهل الجفارة تمكنت من السيطرة على تسرب مياه النهر الصناعي بمحطة تحكم طريق المطار في طرابلس بعد تعرضها لاعتداء من قبل «مجهول» صباح اليوم.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن فريق الصيانة تمكَّن من السيطرة على تسرب المياه وإعادة تشغيل محطة التحكم بطريق المطار المغذية لمدينة طرابلس مرة أخرى.

وأكد الجهاز في بيان أن غرفة التحكم بمنظومة الحساونة- سهل الجفارة باشرت على الفور تخفيض الضغط ليتمكَّن فريق الصيانة من السيطرة على التسريب وإعادة ضخ المياه من جديد إلى مدينة طرابلس.

وناشد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الجهات المختصة ضرورة تحمل مسؤولياتها لتوفير الأمن اللازم لتأمين استمرار تدفق الإمداد المائي لكل المناطق والمدن.

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