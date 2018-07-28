«غيدري» الأميركية: خطط بمليار دولار لإعادة تطوير ميناء سوسة

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | السبت 28 يوليو 2018, 05:52 مساء
جانب من ساحل مدينة سوسة الليبية في الشمال الشرقي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة «غيدري» الأميركية الاستثمارية خططًا بقيمة مليار دولار لإعادة تطوير ميناء للمياه العميقة في مدينة سوسة الليبية.

ونقلت جريدة «واشنطن تايمز» الأميركية، عن مؤسس الشركة، مايكل غيدري، قوله إنه زار ليبيا عشرات المرات منذ العام 2012، لإقناع المسؤولين بإعادة بناء ميناء سوسة.

وأضاف غيدري أن مشروع ميناء سوسة جذب اهتمام كثير من المستثمرين الأميركيين، والشركات العالمية، لافتًا إلى أن شركته، ومقرها ولاية تكساس الأميركية، تتخصص في بناء البنية التحتية الحيوية في الدول المضطربة.

وقال: «أخبرني الليبيون أن حلمهم يريد بناء ميناء للمياه العميقة، وهذا يجب أن يتحقق، فقد مروا بالكثير» حسب مانشرت «واشنطن تايمز» الخميس.

وكانت الحكومة الموقتة أذنت للهيئة العامة للمواصلات والنقل في العام 2015 بالتعاقد بنظام «B.O.T» (البناء والتشغيل ثم نقل الملكية)، لإنشاء مشروع ميناء سوسة البحري مع إحدى الشركات المتخصصة، وذلك بهدف جلب مستثمرين وشركات بحرية عالمية لتتعامل مع الميناء، وتعريف شركات النقل البحري به.

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