«المركزي»: توزيع 210 ملايين دينار سيولة على فروع المصارف بمنطقة طرابلس

مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس (أرشيفية: الوسط)

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت عن توزيع سيولة نقدية لشهري يوليو وأغسطس على فروع عدد من المصارف بمنطقة طرايلس بإجمالي يصل إلى 210 ملايين دينار.

وأظهر بيان للمصرف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه بالنسبة لشهر يوليو جرى توزيع سيولة على عدد من المصارف بمنطقة طرابلس بإجمالي 98 مليون دينار.

وأوضح أن تلك السيولة توزعت بواقع 23 مليون دينار على فروع مصرف الوحدة، و30 مليون دينار إلى فروع مصرف التجاري الدولي. بالإضافة إلى مصرف شمال أفريقيا بواقع 25 مليون دينار، ومصرف الصحاري بقيمة 20 مليون دينار.

في حين وزع المصرف المركزي سيولة لشهري يوليو وأغسطس على فروع مصرف الجمهورية في طرابلس بإجمالي يصل إلى 112 مليون دينار.