استمرار حملة قطع توصيلات الكهرباء غير الشرعية في أبوسليم

من أعمال إزالة الوصلات غير الشرعية في أبوسليم. (بلدية أبوسليم)

تواصلت حملة قطع التوصيلات الكهربائية غير الشرعية التي تنفذها بلدية أبوسليم داخل النطاق الإداري للبلدية.

وتزيل الحملة التعديات والمباني العشوائية الواقعة تحت مسارات خطوط توزيع الطاقة التي قام بها بعض المواطنين بمختلف أحياء البلدية مما تسبب في زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

وتستمر هذه الحملة التي انطلقت الأربعاء بالتعاون مع إدارة الأمن المركزي أبوسليم ، وإدارة شبكات الجهد المتوسط ودائرة توزيع الهضبة بإدارة توزيع طرابلس.

جاء هذا الإجراء بعد خطاب من الشركة العامة للكهرباء لبلدية أبو سليم لإزالة المباني العشوائية المخالفة للقوانين لضمان وصول التغذية الكهربائية دون حدوث مشاكل فنية.

وعلى الفور قامت البلدية بإزالة المباني الواقعة تحت مسار خط 30 ك.ف الذي تعرض للفصل عن الشبكة خلال الأيام الماضية بسبب هذه المخالفات ، كما تسبب في وفاة عامل بناء جراء البناء العشوائي .

ودعت الشركة العامة للكهرباء كل المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالمسافات القانونية المحددة عند تنفيذ أعمال البناء أو التوسع فيها حفاظا على سلامتهم وسلامة أهاليهم ، وللحفاظ كذلك على أداء الشبكة العامة للكهرباء ، والتبليغ عن أي مخالفة بالبلدية.