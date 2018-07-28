توقف الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخليج البخارية

محطة كهرباء الخليج البخارية. (صورة من الصفحة الرسمية للمحطة)

أكد مصدر مسؤول بمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت، خروج الوحدة الأولى عن العمل اليوم بسبب أعمال الصيانة الدورية.

وقال المصدر المسؤول بالمحطة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الوحدة خرجت عن العمل بسبب أعمال الصيانة الدورية من مصائد شوائب البخار، والكشف الدوري العام للخطوط والتريبينات والمسارات والفلاتر بجميع مرافق الوحدة بالمحطة.

والوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخليج البخارية بسرت تعمل بطاقة إنتاجية قدرها مائتان وخمسون ميغاوات، ودخلت على الشبكة العامة للكهرباء لتخفيف طرح الأحمال.

ويعتبر مشروع تنفيذ محطة كهرباء الخليج البخارية بسرت من أكبر المشاريع الاستراتجية فى قطاع الطاقة بليبيا، حيث تقدر تكلفته بمليار و800 مليون دينار، فيما افتتحت الوحدة الأولى منه خلال شهر مايو 2014 ، أما باقى الوحدات الثلاث فمتوقفة عن العمل نظرا لخروج الشركات العالمية من ليبيا منذ أربعة أعوام، بسبب تردي الأوضاع الأمنية.