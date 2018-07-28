تراجع الدينار أمام الدولار واليورو والإسترليني بالسوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 01:23 مساء

سجلت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني تراجعات مقابل الدينار في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق السوداء.

وتراجع الدولار الأميركي إلى 6.56 دينار اليوم مقابل 6.60 دينار الخميس، بفارق 4 قروش، حسب متداولين وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويبلغ الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار 529 قرشًا، إذ سجل السعر الرسمي 137 قرشًا، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كذلك هبط سعر صرف اليورو إلى 7.61 دينار مقابل 7.64 دينار بفارق 3 قروش، فيما انخفض الجنيه الاسترليني إلى 8.55 دينار مقارنة بـ8.60 دينار في السوق السوداء بفارق 5 قروش.

وما يزال الغموض يخيم على موعد إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل عدة خطوات من بينها تعديل سعر صرف الدينار.

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