توزيع مستلزمات طبية وتطعيمات على المراكز الصحية في مزدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 12:53 مساء
شُحنة من المُستلزمات الطبية. (الإنترنت)

وزعت إدارة الخدمات الصحية بمزدة، اليوم السبت، كمية من المستلزمات الطبية على المراكز والوحدات الصحية.

وهذه المستلزمات عبارة عن محاليل طبية وقطن طبي وحقن، إضافة إلى التطعيمات وأدوات أخرى تستخدم في الإسعافات الأولية.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية بمزدة مفتاح علي عويدات، إن «نطاق عملنا يمتد في منطقة مترامية الأطراف»، مشيرًا إلى أن «المواطن يعاني الأمرين من تدني مستوى الخدمات الطبية، كما أن المراكز والوحدات الصحية في ظل انقطاع التيار الكهربائي تفتقر إلى المعدات التي تحافظ على صلاحية الأدوية والتطعيمات»، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

وطالب مدير إدارة الخدمات الصحية وزارة الصحة بحكومة الوفاق بتوفير مولدات كهربائية لهذه المراكز حتى تتمكن من المحافظة على الأدوية والتطعيمات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس هيئة الكهرباء: اتجهنا لإنشاء محطتين بالطاقة الشمسية في الكفرة وتمنهنت
ليبيا
هواة التصوير يرصدون من شحات خسوف القمر
ليبيا
كاركاتير خيري - أطول خسوف سياسي في ليبيا
كاريكاتير
المدعي العام الإسباني: الحبس 24 شهرًا وغرامة 3.2 مليون يورو عقوبة رونالدو
رياضة عالمية
الميركاتو.. «يذبح» بطل الدوري الليبي
رياضة محلية
غالبية البريطانيين تؤيد إجراء استفتاء جديد حول بريكست
دولى
خبير في البنك الدولي: تهريب الوقود إلى تونس يبتلع 17% من ميزانية ليبيا
ليبيا
السلطات الفرنسية تكشف سبب عودة طائرة الخطوط الصينية إلى باريس
دولى
كاركاتير خيري - البرلمان الليبي
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استعادة ماسة بـ20 مليون دولار بعد سرقتها