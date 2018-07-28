توزيع مستلزمات طبية وتطعيمات على المراكز الصحية في مزدة

شُحنة من المُستلزمات الطبية. (الإنترنت)

وزعت إدارة الخدمات الصحية بمزدة، اليوم السبت، كمية من المستلزمات الطبية على المراكز والوحدات الصحية.

وهذه المستلزمات عبارة عن محاليل طبية وقطن طبي وحقن، إضافة إلى التطعيمات وأدوات أخرى تستخدم في الإسعافات الأولية.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية بمزدة مفتاح علي عويدات، إن «نطاق عملنا يمتد في منطقة مترامية الأطراف»، مشيرًا إلى أن «المواطن يعاني الأمرين من تدني مستوى الخدمات الطبية، كما أن المراكز والوحدات الصحية في ظل انقطاع التيار الكهربائي تفتقر إلى المعدات التي تحافظ على صلاحية الأدوية والتطعيمات»، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

وطالب مدير إدارة الخدمات الصحية وزارة الصحة بحكومة الوفاق بتوفير مولدات كهربائية لهذه المراكز حتى تتمكن من المحافظة على الأدوية والتطعيمات.