«ذا تايمز»: سيف القذافي يعتزم الترشح للرئاسة

سيف الإسلام القذافي (الإنترنت)

قالت جريدة «ذا تايمز» البريطانية، اليوم السبت إنّ جهودا لإدماج عائلة القذافي في الحياة السياسية، شملت مطالب للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في مذكرة اعتقال نجل القذافي. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدولية حكمها بحق سيف الإسلام في 28 من سبتمبر المقبل

ونقلت الجريدة عن المفاوض الفرنسي المستقبل، جان إيف أوليفييه، المشارك في جهود السلام الليبية، وهو رئيس مؤسسة «برازافيل»، أن «سيف الإسلام يمرر إليَّ بعض الرسائل، وهو يريد الانتخابات، ومقتنع من أنه إذا ترشح، سيفوز».

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وذكرت أن «الجهود غير المعلنة لإحلال السلام في ليبيا وإقناع الأطراف المتنافسة بالجلوس إلى مائدة الحوار تضمنت تنازلات ومبادرات عدة، بعضها هدف إلى زيادة الوعي بأن إحلال السلام غير ممكن دون دمج الموالين للقذافي في العملية السياسية»، لافتة إلى أن حوالي 500 ألف من الموالين للقذافي يعيشون خارج ليبيا، ولا يمكننا تجاهل هؤلاء، وفق تعبير الجريدة.

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وقالت «ذا تايمز» إن «المساعي الواضحة لإعاة إدماج وريث القذافي السياسي تثير تساؤلات حول قرار القوى الغربية، وبشكل خاص بريطانيا وفرنسا، لدعم الثورة ضد النظام في 2011»، خاصة أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام، لتورطه في أعمال قمع وجرائم ضد الإنسانية إبان الثورة.

كما أصدرت محكمة في طرابلس حكما بإعدامه في 2015، لكن الحكم لم ينفذ.