«أمن طرابلس» تكشف حقيقة اختطاف فتاة ومقتل ضابط بطريق الشط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 11:26 صباحا
مديرية أمن طرابلس. (صورة من داخلية الوفاق)

نفت مديرية أمن طرابلس الأخبار المتداولة حول اختطاف فتاة كانت برفقة والدتها من أمام مطعم النبراس بمنطقة باب بن غشير، وكذلك مقتل ضابط بطريق الشط.

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وقالت المديرية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، إنه لم يسجل أي بلاغ بالخصوص، محذرة المواطنين من هذه «الإشاعات المغرضة».

وطالبت مديرية أمن طرابلس، وسائل الإعلام المختلفة بالتعاون، بـ«عدم نشر الأخبار التي يحاول أصحابها تحقيق مآرب سيئة»، بحسب البيان.

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