طقس معتدل على أغلب مناطق شمال البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال خصوصا المناطق الساحلية، نتيجة تأثير امتداد المرتفع الجوي.

ونوهت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و37 مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعا ملحوظا على مناطق الدواخل (الوسط والجنوب) خصوصا مناطق الجنوب الغربى، نتيجة تأثير امتداد المنخفض الجوي الصحراوي الذي يتمركز وسط وجنوب الجزائر.

ولفت إلى درجات الحرارة تتراوح بين 38 و44 مْ على مناطق الدواخل-الوسط والجنوب الشرقى وبين 43 و48 على مناطق الجنوب الغربي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

في شمال غرب البلاد، السماء صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا على المناطق الساحلية مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة القصـوى بين 33 و37 مْ على المناطق الساحلية، وبين 38 و44 مْ على الدواخل، وتسجل انخفاضا طفيفا غدًا.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

في شمال شرق البلاد، السماء صافية تتكاثر يوم الإثنين على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 مْ، وبين 37 و41 مْ على راس لانوف، وأجدابيا، وجالو، والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

جنوب غرب البلاد، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على غات، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من مساء اليوم إلى شمالية فشمالية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و48 مْ.