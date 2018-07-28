بلدية سرت: صرف بدل الإيجار إلى كل المتضررين «بدون تحيز»

أحد شوارع منطقة الجيزة البحرية في سرت. (بلدية سرت)

قال المكتب الإعلامي لبلدية سرت، إن بدل الإيجار سيصرف إلى كل الأسر التي تضررت منازلها جراء حرب تحرير المدينة من تنظيم «داعش»، «بدون تحيز لأي منطقة».

وأضاف المكتب الإعلامي، في بيان صادر عنه مساء الجمعة، أن أسماء المستفيدين سيتم نشرها على صفحة البلدية بالرقم الوطني معتمدة من قبل المندوبين، حسب قرار عميد بلدية سرت مختار المعداني.

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كانت بلدية سرت أعلنت الأربعاء قوائم المستفيدين من بدل الإيجار لأصحاب المنازل المدمرة بمنطقة الجيزة البحرية، وأشارت إلى أن صرف القيمة المالية لحساب المواطن سيكون على شكل حافظة لكل مصرف على حدة.

وردت البلدية على الانتقادات التي وجهت إليها بشأن قوائم أسماء المستحقين لبدل الإيجار من أصحاب المنازل المدمرة بحي الجيزة البحرية خلال الحرب ضد تنظيم «داعش»، مشيرة إلى أن هدف نشر القوائم هو الشفافية وضمان وصول الحقوق لمستحقيها.

وأوضحت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أبناء الحي من المشهود لهم بالنزاهة والوطنية قاموا بهذا العمل تطوعًا، مشيرة إلى أن «أبناء البنيان المرصوص هم من قاموا بالتدقيق».