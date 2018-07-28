تكريم لجنة الإدارة السابقة لشركة الخليج العربي للنفط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 10:10 صباحا
من حفل تكريم مجلس إدارة شركة الخليج العربي السابق. (الصفحة الرسمية للشركة)

نظم شركة الخليج العربي للنفط حفل تكريم للجنة الإدارة السابقة صباح الخميس بمكتب رئيس لجنة الإدارة محمد بالقاسم بن شتوان.

وجرت خلال الحفل مراسم التسليم والاستلام بين الأعضاء، وألقيت الكلمات المعبرة عن الشكر لأعضاء اللجنة السابقين.

وقال عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جادالله العوكلي، خلال حضوره الحفل، إن لقاء الأخوة والزمالة المهنية العليا كان مثمرًا وبناءً، وتسوده الروح الطيبة وبحماس وطني، وحرص على تنفيذ خطط الشركة وتنفيذ مشاريعها وراحة مستخدميها.

وتوجه العوكلي بالتحية والتقدير باسم المؤسسة الوطنية للنفط لشركة الخليج العربي للنفط، متمنيا لأعضاء لجنة الإدارة الجدد التوفيق والتميز والاستمرار بذات الروح التى تميزت بها أعضاء لجنة الإدارة السابقة.

ووزعت شهادات التقدير موجهة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وهدايا رمزية من لجنة الإدارة بالشركة على أعضاء لجنة الإدارة السابقة.

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