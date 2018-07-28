المنظمة الدولية للهجرة: إعادة تأهيل مدرسة بنغازي الثانوية

لوحة بأسماء الشركات المشاركة في عطاء إعادة إعمار مدرسة بنغازي الثانوية. (المنظمة الدولية للهجرة)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن فتح العطاءات لاعادة تاهيل مدرسة بنغازي الثانوية للبنين وحديقة المعلمين بالتعاون مع وزارة التعليم الموقتة وبلدية بنغازي.

وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة «جزء من دعم المنظمة المتزايد للمجتمعات المحلية والجهود الرامية الى تعزيز الاستقرار المجتمعي»

وفي العام 2014 تحولت مدرسة بنغازي الثانوية للبنين إلى مأوى للنازحين إثر الاشتباكات التي اندلعت في المدينة، كما تأثرت حديقة المعلمين بالاشتباكات، حسب بيان المنظمة.

يشار إلى أن القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، أعلن منتصف يوليو عام 2017 تحرير مدينة بنغازي بكاملها من كل الجماعات الإرهابية.