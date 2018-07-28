رئيس هيئة الكهرباء: اتجهنا لإنشاء محطتين بالطاقة الشمسية في الكفرة وتمنهنت

كشف رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة المهندس فخري المسماري عن توجه الهيئة لأول مرة بإنشاء محطة بالطاقة الشمسية في الكفرة وبلدة تمنهنت 30 كلم شمال سبها، مشيراً إلى الحصول على الموافقة من رئيس مجلس الوزراء بالخصوص.

وقال فخري المسماري في حوار مع «بوابة الوسط» الجمعة «قررنا إنشاء محطة الكفرة الشمسية بطاقة إنتاجية قدرها 100 ميغاوات بالرغم من علمنا أن أحمال مدينة الكفرة 65 ميغاوات، كما قررنا إنشاء محطة تمنهنت الشمسية بقدرة إنتاجية قدرها 250 ميغاوات».

وأضاف: «محطة الكفرة الموجودة الآن تعتبر منتهية وتحتاج لصيانة كبيرة ومكلفة ناهيك عن أننا نجد صعوبة في نقل كميات كبيرة من الوقود للمحطة فالحل الأنجح كان هو إنشاء المحطة الشمسية».

ولفت المسماري إلى أن «محطة تمنهنت سوف تساعد في حل أزمة الكهرباء بالجنوب وتساعد محطة أوباري في تحمل الأحمال»، مؤكدًا أن المشروع « جرى تصميمه وانتهت جميع الدراسات عنه والعينات أعطت نتائج إيجايبة».