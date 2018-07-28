رئيس هيئة الكهرباء: ربطنا سرت بالشبكة الشرقية والمصرف المركزي بطرابلس يرفض فتح الاعتمادات الخارجية

محطة سرت البخارية. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة المهندس فخري المسماري ربط مدينة سرت مع الشبكة الشرقية، لافتًا أن المصرف المركزي بطرابلس «يرفض فتح الاعتمادات الخارجية لإستكمال مشاريع شركة الكهرباء»، مشيراً إلى ضرورة أن تبقى عملية معالجة أزمة الكهرباء وإجراءات حلها بعيدة عن «التجاذبات السياسية».

وقال فخري المسماري لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «نحن نعول على الوطنيين الشرفاء لحل الاشكاليةلإنجاز واتمام المشاريع بشكل سريع لكل مشروع جدول زمني معين».

وأضاف «التأخير يحدث نتجية التقاعس، نجتهد والحكومة المؤقته تعمل جاهدة لحل ازمة الكهرباء بالرغم من شح الموراد والاقتراض من البنوك».

ولفت المسماري إلى أنهم تواصلو مع «الأخوة بشركة الكهرباء في سرت وتم ضم مدينة سرت إلى الربط الشرقي وفصلها عن الربط الغربي لتخفيف المعاناة عليهم وعلى أهلنا في سرت، خصوصًا أن الشبكة سرت لا توجد بها مشاكل وتعتبر مستقرة».

رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة المهندس فخري المسماري. (الإنترنت)