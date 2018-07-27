مايك بومبيو: ملتزمين في ليبيا بالمثل الأساسية التى تأسست عليها الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على أن حكومتهم ملتزمة في ليبيا بالمثل الأساسية التى تأسست عليها الولايات المتحدة حيث «السلام والحرية للجميع».

وقال مايك بومبيو في رده على التهنئة التي أرسلها الوزير المفوض محمد سيالة للخارجية الأميركية بمناسبة الذكرى السنوية 242 للعيد الوطني الأميركي «يضم شعب الولايات المتحدة صوته إلي لشكركم على صداقتكم المستمرة و نرجو أن نواصل العمل معا من أجل عالم يسوده السلم و الإزدهار و الحرية».

وأضاف: «لقد انخرط بلدنا فى تجربة نبيلة من الحكم الذاتى وصفها الرئيس لينكولن فيما بعد بأنها حكومة الشعب من الشعب و للشعب».

وأشار مايك بومبيو إلى التجربة الأميركية قائلاً: «بعد مرور قرنين و نصف، لاقت هذه التجربة نجاحا منقطع النظير لايزال يلهم الأخرين لإيجاد طريقهم من الطغيان و الظلم إلى التمثيل النيابى و الحرية».

يذكر أن المفوض بمهام وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة بعث برسالة تهنئة للوزير بومبيو بمناسبة ذكرى إستقلال الولايات المتحدة الأميركية.