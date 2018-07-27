هواة التصوير يرصدون من شحات خسوف القمر

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الجمعة 27 يوليو 2018, 09:32 مساء
مجموعة من هواة التصوير يرصدون خسوف القمر من شحات

رصد مجموعة من هواة التصوير، مساء اليوم، خسوف القمر الذي يعد الأطول منذ 100 عام تقريبًا.

وشارك المصورون أعضاء جمعية «رؤية لهواة الفلك» في فعاليات رصد خسوف القمر الكلي باستعمال التلسكوبات الخاصة بالجمعية، والكاميرات الثابتة بساحة الاعتصام في المدينة.

وبحسب جمعية «رؤية لهواة الفلك» تمتد فترة الخسوف لـ«ثلاث ساعات وخمس وخمسين دقيقة، سيُخسف القمر خلالها بشكل كامل لمدة ساعة و 43 دقيقة، أي أنه سيكون هناك متسع كاف من الوقت يسمح بمتابعة هذا الحدث الفلكي الهام».

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ولفتت جمعية «رؤية لهواة الفلك» أن هذا الخسوف هو «أطول خسوف تشهده ليبيا ودول الشرق الأوسط منذ ما يزيد على مائة عام».

وقالت جمعية «رؤية لهواة الفلك» إنه يمكن مشاهدة الخسوف أيضًا في كل من أستراليا وآسيا وأوروبا وكامل أفريقيا وشرق أميركا الجنوبية.

وأوضحت الجمعية أن الخسوف سيحدث على «خمس مراحل تباعاً، تبدأ بخسوف شبه الظل، ثم الخسوف الجزئي، ثم الخسوف الكلي، لتحدث بعد ذلك عملية عكسية بعودة الخسوف لمرحلة الخسوف الجزئي، وتنتهي مراحل الخسوف بانتهاء خسوف شبه الظل».

ويتزامن هذا الخسوف «مع وقوع كوكب المريخ في وضع التقابل مع الأرض، حيث سيكون في أقصى درجات لمعانه خلال هذه الأيام من السنة، وسيُرى أسفل القمر بلونه المائل للإحمرار»، وفقًا لجمعية «رؤية لهواة الفلك».

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