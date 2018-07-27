لجنة الأزمة تنفي عودة عمليات تهريب الوقود بمنفذ وازن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 08:32 مساء
إحدى محطات الوقود

نفت لجنة أزمة الوقود والغاز، اليوم الجمعة، ما تردد بشأن عودة عمليات التهريب بمنفذ وازن، لافتة إلى أنّ «ما ينشر الهدف منه الضغط لفتح التهريب بمنفذ راس أجدير» .

ونشرت الصفحة الرسمية للجنة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطعًا مصورًا وعلقت عليه بنفي ما يتردد بشأن عودة عمليات تهريب الوقود.

وشددت الأجهزة الليبية ولجنة الأزمة عمليات المراقبة لمنع تهريب الوقود، وهو ما أدى لنشوب أزمة في الجانب التونسي، أسفر عن عرقلة المسافرين الليبيين إلى الجانب التونسي نتيجة تظاهرات لتونسيين يطالبون بالسماح بدخول الوقود الليبي. 

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وشهدت الفترة الماضية معاناة بعض المدن الليبية، نتيجة نقص الوقود لأسباب مختلفة بعضها يرجع إلى انتشار عمليات التهريب، مما يفتح المجال للسوق السوداء، فضلاً عن عدم قدرة الشاحنات على الوصول إلى بعض المناطق بسبب غياب عمليات التأمين على الطرق الرئيسة.

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