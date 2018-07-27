انتحـــار رجل أربعيني شـنقًا في البيضاء

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الجمعة 27 يوليو 2018, 07:39 مساء
مدينة البيضاء

أقدم رجل من مدينة البيضاء على الانتحار شنقًا مساء أمس الخميس، في ظروف غامضة.

وقال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط»، إن المنتحر (أ.ع.إ) يبلغ من العمر 43 عامًا، أقدم على الانتحار شنقًا ليل الخميس، حيث شيع أهالي المدينة جثمانه عقب صلاة الجمعة بمسجد عثمان بن عفان في المدينة.

يأتي هذا في الوقت التي سجلت فيه مدينة شحات خلال يونيو حالتي انتحار شنقًا، وثلاث محاولات أخرى عبر تناول العقاقير، وفقًا لتصريحات مصدر طبي بمستشفى قورينا.

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وسُجل خلال شهر رمضان المبارك في العام 2017 انتحار طفلة تبلغ من العمر (11عامًا) بمنطقة أم الصفصاف المحاذية لمدينة البيضاء، إضافة إلى إقدام امرأتين في بلدة شحات شرق البيضاء على الانتحار حرقًا في أول أيام شهر رمضان.

كما حصدت ظاهرة الانتحار في مدينة البيضاء أكثر من 40 حالة بين متوفٍ وناجٍ، وعلى الرغم من تشكيل لجان عدة للبحث في الظاهرة إلا أنها حتى الآن لم تظهر ما توصلت إليه خلال عملها.

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