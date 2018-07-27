عبر برتوكول تعاون.. كلية القانون بجامعة بنغازي تُؤهِّل موظفي «التضامن الاجتماعي»

بنغازي - "بوابة الوسط"، نجاح العجيلي | الجمعة 27 يوليو 2018, 06:07 مساء
جانب من توقيع اتفاقية تعاون بين كلية القانون بجامعة بنغازي وصندوق التضامن الاجتماعي

وقعت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي اتفاقية تعاون وشراكة مع كلية القانون بجامعة بنغازي، وذلك بحضور عميد الكلية طارق الجملي ورئيس لجنة الهيئة إدارة الصندوق أحمد بريدان.

وقالت رئيس قسم القانون الجنائي بكلية القانون بجامعة بنغازي د.جازية شعيتير لـ«بوابة الوسط»، إن الاتفاقية نصّت على التعاون المشترك بين الكلية وصندوق التضامن، من خلال إعداد الكلية دورات تدريبية لموظفي الهيئة، أولها دورة تدريبية لحاملي صفة مأمور الضبط القضائي، مقابل قيام الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بتمويل أعمال الصيانة التي تشهدها كلية القانون.

وأضافت شعيتير أن الاتفاقية نصّت أيضًا على تعهد الكلية بإقامة ندوات حوارية ومؤتمرات علمية تتعلق بمناقشة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن مسائل قانونية تخص نشاط الهيئة، مقابل تغطية الهيئة لتلك المحافل العلمية.

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ووصفت الاتفاقية بـ«المهمة جداً»، لاسيما أن الهيئة العامة لصندوق التضامن تبرعت في وقت سابق بصيانة جزء بالكلية، مؤكدة أن الكلية ستكون العام المقبل قادرة على استقبال دفعتي الثانوية العامة الجديدة والمعلقة.

جانب من توقيع اتفاقية تعاون بين كلية القانون بجامعة بنغازي وصندوق التضامن الاجتماعي
جانب من توقيع اتفاقية تعاون بين كلية القانون بجامعة بنغازي وصندوق التضامن الاجتماعي
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