ستيفاني وليامز تؤكد دعم الأمم المتحدة للإصلاحات الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 04:53 مساء
ماجدة الفلاح تستقبل نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز

أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا ستيفاني وليامز، دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للإصلاحات الاقتصادية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ستيفاني وليامز وعضو المجلس الأعلى للدولة ماجدة الفلاح في طرابس، وفق بيان مقتضب من المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وأكدت الممثلة الأممية، وفق البيان، «التزامهم على مساعدة المؤسسات الليبية لتحقيق هذه الإصلاحات».

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وكان اجتماع عُــقد في تونس مؤخرًا انتهى إلى وضع برنامج إصلاح اقتصادي بهدف انتشال الاقتصاد من الركود الذي يواجهه على وقع الأزمات السياسية والاقتصادية.

وأعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري وقتها عن مسارين لإجراءات الإصلاح الاقتصادي هما «زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي»، و«إعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء»، دون أن يقدم مزيدًا عن كيفية تطبيق تلك الإجراءات أوالبنود الأخرى بشأنها.

ماجدة الفلاح تستقبل نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز
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