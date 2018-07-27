ويليامز تبحث مع وزير «داخلية الوفاق» إعادة بناء المؤسسات الأمنية

نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ويليامز خلال لقائها وزير داخلية حكومة الوفاق. (صورة من البعثة الأممية)

بحثت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور جهود توحيد المؤسسات الليبية.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة، إن ويليامز أكدت خلال لقائها العميد عاشور أمس الخميس، التزام الأمم المتحدة بتنسيق جهود توحيد وإعادة بناء المؤسسات الأمنية في ليبيا إلى جانب المجتمع الدولي.

وكانت ويليامز التقت أمس الخميس النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، لبحث أوضاع الجنوب الليبي وكيفية معالجة الأزمات التي تعاني منها المنطقة من تردٍّ في الخدمات وغياب لسيطرة الدولة.

ومنتصف مايو الماضي عاد الجنوب الليبي إلى واجهة المشهد العسكري والسياسي في البلاد، بعد تجدد الاشتباكات في مدينة سبها، وهو ما يتزامن مع مشكلات أمنية وخدمية تعانيها المنطقة منذ سنوات.