بالصور.. شركة النظافة تشنُّ «حملات مكثفة» وترصد تصرفًا «سلبيًا» من أحد المواطنين

حملات نظافة. (صورة من الشركة العامة للنظافة)

شنت الشركة العامة لخدمات النظافة، حملات مكثفة في الأماكن المكلفة بها الشركة، فيما رصدت تصرفًا سلبيًا من أحد المواطنين، الذي ألقى القمامة أرضًا.

وقالت الشركة العامة لخدمات النظافة (إدارة النظافة)، في بيان صادر عنها اليوم، إن الحملات شملت شارع عشرين، وطريق جليانة، وشارع البطريق، وامتداد شارع جمال وسيدي حسين والبطريق وشارع صيدلية الشعب من قبل جميع الوحدات والأقسام.

ونشرت الشركة صورًا للحملة التي بدأتها اليوم، مؤكدة أن عناصرها «دائمًا في الميدان والعمل دون توقف، كما هو معروف عنهم».

وأشار بيان الشركة إلى أن «أحد المواطنين السلبيين قام بتفريغ قمامة بالأماكن التي تم تنظيفها، رغم رؤيته لسيارات القمامة أمامه، إلا أنه فضل أن يرميها أرضًا».

حملات نظافة. (صورة من الشركة العامة للنظافة)

حملات نظافة. (صورة من الشركة العامة للنظافة)

حملات نظافة. (صورة من الشركة العامة للنظافة)

حملات نظافة. (صورة من الشركة العامة للنظافة)

حملات نظافة. (صورة من الشركة العامة للنظافة)

حملات نظافة. (صورة من الشركة العامة للنظافة)

حملات نظافة. (صورة من الشركة العامة للنظافة)