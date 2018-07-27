الأرصاد: درجات حرارة معتدلة تميل إلى الارتفاع على وسط وجنوب ليبيا

سماء غائمة في ليبيا. (أرشيفية)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الشرقي خاصة المناطق الساحلية، نتيجة تأثير امتداد المرتفع الجوي.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على المناطق الساحلية بين 29 – 33 وعلى مناطق الدواخل بين 35 – 40، مع رطوبة عالية نسبيا على مناطق الساحل الشرقي.

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعًا اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي خاصة الدواخل نتيجة تأثير امتداد المنخفض الجوي الصحراوي الذي يتمركز وسط وجنوب الجزائر، بينما تبقى مرتفعة على أغلب مناطق الوسط والجنوب خاصة مناطق الجنوب الغربي ونتوقع أن تصل على غدامس إلى 47.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصـــوى بين 28-33 على المناطق الساحلية وما بين 35-40 على الدواخل وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا اليوم على أغلب المناطق خاصة على الدواخل.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح درجات الحرارة القصوى بين (28-33)مْ وتصل إلى (38)مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصــوى بين 39-45 وتسجل ارتفاعًا يوم الغد على أغلب المناطق، خاصة على غدامس حيث نتوقع أن تصل إلى 48.