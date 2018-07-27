«الرقابة على الأغذية» يرفض دخول شحنة مواد غذائية قادمة من هولندا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 12:30 مساء
فحص عينات. (أرشيفية)

رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية السماح لشحنة مواد غذائية من الدخول إلى البلاد، نظرًا لمخالفتها قرار وزارة الاقتصاد.

وأوضح المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية «وال»، أن بلد منشأ هذه المواد هولندا وهي عبارة عن مشروب طاقة (العلامة التجارية B52)، مشيرًا إلى أن تاريخ انتهاء صلاحية الشحنة  9-2019، ووصلت إلى فرع مصراتة.

وأشار المركز إلى أن أسباب رفض الشحنة هي «عدم تدوين التحذيرات التالية على العبوة: غير مناسب للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، غير مناسب للحوامل والمرضعات، غير مناسب للأشخاص الذين لديهم حساسية الكافيين».

ومن بين تلك الأسباب التي أدت إلى رفض الشحنة، بحسب مركز الرقابة على الأغذية، عدم تدوين تنويه على العلبة بأنها غير مخصصة للرياضيين كمشروب رياضي، كما أنها تجاهلت كتابة عدم تناول أكثر من علبة واحدة من ذلك المشروب يوميًا، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من مادة الكافيين».

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