الكهرباء: سرقة أسلاك ومحولات بحوالي 5 ملايين دينار بإدارة توزيع الجنوبية

المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي خلال مؤتمر صحفي (صورة من شركة الكهرباء).

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة نحو مليون و510 آلف مترًا من أسلاك النحاس عارية ومعزولة داخل نطاق إدارة توزيع الجنوبية.

وأكدت «العامة للكهرباء»، في بيان صادر عنها، الخميس، سرقة حوالي 5402 محول كهربائي وعوازل وأعمدة خشبية، مشيرة إلى أن حجم الخسائر بلغت حوالي 4 ملايين و803 آلاف دينار.

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وكان مدير عام التحكم بالشركة العامة للكهرباء، عبدالباسط فرارة قال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس في 19 يوليو الجاري، إن الشركة حريصة على تنفيذ أعمال الصيانة في شهري الخريف والربيع.

وأضاف فرارة أن «الطلب على الطاقة خلال صيف 2018 في شهور يوليو ـ أغسطس، سبتمبر، يسجل إنتاجًا متوقعًا 7 آلاف ميغاوات، في حين يتوقع العجز 800 ميغاوات، والإنتاج المتوقع 6200 ميغاوات».