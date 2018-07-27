بالفيديو: الناظوري يأمر قوات الجيش بتسليم المرافق العامة والخاصة في درنة

أمر رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري آمري المحاور المتمركزين في مدينة درنة بتسليم المرافق العامة والخاصة في درنة إلى الجهات المعنية، محذراً من «تشويه شرف المهنة العسكرية».

وأكد الناظوري في اجتماع عقده مع جنود وضباط الجيش الليبي بمدينة درنة على «عدم التعدي على أي منزل بحجة أن مالكه متهم بالإرهاب»، لافتًا أن قرار التصرف في أي مرفق في المدينة هو بـ«يد بلدية درنة».

وأشار الناظوري إلى أن «تحرير درنة والقتال فيها كان واجباً على الجنود وليس امتيازاً، ويجب عليهم أن يكونوا عنواناً للشرف والمروءة والكرامة».

وشدد الفريق الناظوري على آمري المحاور في درنة «البحث عن مواطن الخلل في تصرفات الجنود ومعالجتها»، محذراً من «تجاهل الأخطاء التي يرتكبها العسكريون».

كما أمر الفريق الناظوري بـ«تسليم فندق اللؤلؤة للضمان الاجتماعي للإشراف على تجهيزه وتنظيفه، لاستقبال أي ضيوف في المدينة».

وحذر رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري العسكريين المتمركزين في مدينة درنة من شكاوي المواطنين، مطالبًا جميع جنود وضباط الجيش الليبي بالانضباط التام والالتزام بالمعاملة المحترمة للمواطنين.