احفاف يستلم شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز

أجدابيا – بوابة الوسط: صلاح ناصف | الجمعة 27 يوليو 2018, 12:11 صباحا

تسلم ناجي محمد احفاف الخميس رئاسة لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تنفيذا لقرار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

وجرت مراسم التسليم والاستلام بمقر الشركة بحضور إبراهيم بوربيدة ومحمد سعيد الشاعري ومصباح محمد مصباح.

يذكر أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، أصدر قرارًا أول أمس الأربعاء بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وبموجب هذا القرار الصادر ترأس ناجي محمد احفاف لجنة الإدارة، على أن ينضم إليه في إدارة اللجنة عبد السلام علي محمد الجابري وصلاح حمد عيله ومسعود سليمان موسى وعصام مفتاح بوحجر.

وتوجه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر للأعضاء الذين انتهت عضويتهم على جهودهم في الفترة السابقة .

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