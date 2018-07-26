افتتاح مركز تدريب بمصلحة الأحوال المدنية في طرابلس

مصلحة الأحوال المدنية

قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، إنّ المصلحة افتتحت مركزًا للتدريب يتسع لأكثر من 50 شخصًا في مدينة طرابلس.

وأشار بالتمر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى أنّ هدف المركز هو «رفع كفاءة الموظفين من خلال دورات متخصصة بأعمال السجل المدني القانونية والإدارية»، لافتًا إلى أنّ «التدريب سيكون على أيدي موظفين قدامى وأصحاب خبرات بأعمال السجل المدني».

وأضاف أنّ هناك دورات متخصصة بمجال أعمال منظومة الأحوال المدنية بمهندسي البرامج والمبرمجين، لافتًا إلى أنّ المركز سيفتتح قريبًا فرعًا له في مدينة بنغازي وكذلك بالنسبة لإدارة التدريب.