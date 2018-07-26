بالأسماء.. «تعليم الوفاق» تلغي امتحان 384 طالبًا في لجنة إسطنبول

وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني يصدر قرارًا بشأن المخالفات أثناء امتحانات الثانوية

أصدر وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، قرارًا بحرمان 384 طالبًا من الطلبة غير الليبيين الممتحنين في لجنة مدينة إسطنبول التركية، واعتبارهم راسبين في جميع المواد، وحظر قبولهم في أي مؤسسة تعليمية ليبية في الداخل أو الخارج وعدم اعتماد نتائجهم أوأي إجراءات تتعلق بهم.

وجاء قرار وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل رقم 1279 لسنة 2018، بشأن ضبط مخالفات لنظم الدراسة والامتحانات وتقرير حكم بشأنها، استنادًا إلى المادة 76 من لائحة التعليم العام.

وأضاف بيان الوزارة إلى أنّ القرار جاء «بناءً على خلفية قيام الطلبة المشمولين بالقرار بأعمال شغب واعتدائهم على أعضاء لجنة المراقبة لفظيًا وجسديًا، واستخدام بعضهم للسلاح الأبيض ضد أحد أعضاء اللجنة».

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وأعلن وزير التعليم في وقت سابق الخميس انتهاء امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية لسنة 2017-2018، مثمنًا في الوقت ذاته «الجهود التي قدمتها القطاعات والتي ساهمت في نجاح إجراء الامتحانات بالشكل المطلوب».

طالع الأسماء:

كشوف بأسماء الطلبة المعاقبين بالحرمان من الامتحانات

كشوف بأسماء الطلبة المعاقبين بالحرمان من الامتحانات

كشوف بأسماء الطلبة المعاقبين بالحرمان من الامتحانات

كشوف بأسماء الطلبة المعاقبين بالحرمان من الامتحانات

كشوف بأسماء الطلبة المعاقبين بالحرمان من الامتحانات

كشوف بأسماء الطلبة المعاقبين بالحرمان من الامتحانات

كشوف بأسماء الطلبة المعاقبين بالحرمان من الامتحانات

كشوف بأسماء الطلبة المعاقبين بالحرمان من الامتحانات

كشوف بأسماء الطلبة المعاقبين بالحرمان من الامتحانات

كشوف بأسماء الطلبة المعاقبين بالحرمان من الامتحانات

كشوف بأسماء الطلبة المعاقبين بالحرمان من الامتحانات