وزيرة الدفاع الإيطالية: مساعٍ لتوجيه اهتمام «ناتو» نحو منطقة المتوسط والشرق الأوسط

وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، الخميس، أنها ستواصل تعزيز جميع المبادرات الهادفة لتوجيه اهتمام حلف شمال الأطلسي «ناتو» نحو منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.

وتأتي تصريحات الوزيرة الإيطالية بعد أيام من زيارة طرابلس، أكدت خلالها ضرورة أن المصالحة الوطنية ضرورة لإجراء الانتخابات، معبرة عن استعداد بلادها في الوقت نفسه تعزيز القدرات الدفاعية لليبيا، على مستوى بناء القدرات والتدريب والدعم اللوجستي.

وخلال جلسة استماع حول الخطوط العريضة لبرنامج وزارتها أمام لجنتي الدفاع بمجلس النواب والشيوخ الإيطاليين، قالت إليزابيتا ترينتا: «سنستمر في مساعينا لتوجيه (الناتو) وتعزيز حضوره هناك (الشرق الأوسط) من أجل معالجة منهجية للأزمات المتواصلة وعدم الاستقرار في هذه المنطقة، فضلاً عن مواجهة تهديد الإرهاب والتطرف».

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يذكر أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» أعلن في الحادي عشر من يوليو الجاري، بختام قمته التي عقدت في بروكسل، دعم العملية السياسية في ليبيا بقيادة ليبية، تهدف إلى الدفع بالمصالحة السياسية الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة.

ورحب قادة «الناتو» بالالتزام الذي قطعته الأطراف الليبية بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لإجراء انتخابات شاملة وآمنة وموثوقة، كما جرى التفاهم بشأنها في مؤتمر باريس في الآونة الأخيرة يوم 29 مايو الماضي.

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