قبيلة العبيد تُقيم حفلاً تأبينيًا لنجل عمر المختار

حفل تأبين لنجل شيخ الشهداء محمد عمر المختار

أقامت قبيلة العبيد بمنطقة زاوية القصور، حفلاً تأبينيًا لنجل شيخ الشهداء محمد عمر المختار الذي وافته المنية في 12 يوليو الجاري.

وقال مسؤول الإعلام بمجلس جردس العبيد البلدي صالح بوقطيش لـ«بوابة الوسط»، إن الحفل تضمن سيرة ذاتية لنجل شيخ الشهداء، ونبذة تاريخية عن منطقة زاوية القصور التي تعد النقطة الأولى لتاريخ الجهاد بقيادة شيخ الشهداء عمر المختار.

وأوضح أن الحفل حضره عميد البلدية المهدي المهشهش، ومجلس أعيان وحكماء قبيلة العبيد، وعدد من أسرة الفقيد.

يُشار إلى أن نجل شيخ الشهداء عمر المختار توفي في 12 من يوليو الجاري، عن عمر يناهز 97 عامًا في منزله بحي الحدائق في مدينة بنغازي.

ومحمد عمر المختار هو النجل الوحيد لشيخ الشهداء، وينحدر من قبيلة المنفة التي تقطن في برقة شرقي ليبيا.

حفل تأبين لنجل شيخ الشهداء محمد عمر المختار

حفل تأبين لنجل شيخ الشهداء محمد عمر المختار