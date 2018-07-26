قبيلة العبيد تُقيم حفلاً تأبينيًا لنجل عمر المختار

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الخميس 26 يوليو 2018, 08:26 مساء
حفل تأبين لنجل شيخ الشهداء محمد عمر المختار

أقامت قبيلة العبيد بمنطقة زاوية القصور، حفلاً تأبينيًا لنجل شيخ الشهداء محمد عمر المختار الذي وافته المنية في 12 يوليو الجاري.

وقال مسؤول الإعلام بمجلس جردس العبيد البلدي صالح بوقطيش لـ«بوابة الوسط»، إن الحفل تضمن سيرة ذاتية لنجل شيخ الشهداء، ونبذة تاريخية عن منطقة زاوية القصور التي تعد النقطة الأولى لتاريخ الجهاد بقيادة شيخ الشهداء عمر المختار.

وأوضح أن الحفل حضره عميد البلدية المهدي المهشهش، ومجلس أعيان وحكماء قبيلة العبيد، وعدد من أسرة الفقيد.

يُشار إلى أن نجل شيخ الشهداء عمر المختار توفي في 12 من يوليو الجاري، عن عمر يناهز 97 عامًا في منزله بحي الحدائق في مدينة بنغازي.

ومحمد عمر المختار هو النجل الوحيد لشيخ الشهداء، وينحدر من قبيلة المنفة التي تقطن في برقة شرقي ليبيا.

حفل تأبين لنجل شيخ الشهداء محمد عمر المختار
حفل تأبين لنجل شيخ الشهداء محمد عمر المختار
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يعترف «بالذنب» ويدفع 19 مليون يورو لإسبانيا
رياضة عالمية
تسجيل حالات الدرن المقاوم للمضادات الحيوية في ليبيا
ليبيا
«مركزي طرابلس» يسلِّم مصارف الكفرة 12 مليون دينار
ليبيا
«هيومن رايتس» ترفض تسمية ليبيا «مكانًا آمنًا» للمهاجرين
ليبيا
اكتشاف بحيرة مياه سائلة في المريخ
علوم وتكنولوجيا
الفياغرا تقتل الأطفال في هولندا
طب وصحة
للمرة الثانية.. تخريب نجمة دونالد ترامب في هوليوود
منوعات
استئناف تنفيذ منحة البنك الإسلامي لتمكين الشباب الليبي «اقتصاديًا»
ليبيا
بالفيديو.. «فيفا» يفصح عن الهدف الأجمل في المونديال
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف بحيرة مياه سائلة في المريخ