في العدد 140: الصراع الفرنسي – الإيطالي على الملف الليبي ومقترحات تأمين موانئ النفط

العدد 140 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس، 26 يوليو 2017. (بوابة الوسط)

صدر اليوم العدد «140» من جريدة «الوسط»، وسلطت القصة الرئيسية للعدد الضوء على صراع الأدوار الفرنسي الإيطالي تجاه الملف الليبي، في الوقت الذي لم يعد يفصل الأزمة الليبية عن الموعد الانتخابي المحدد في اجتماع باريس سوى أقل من 170 يوماً، لكنّ هذه الأزمة يتوقّع لها أن تشهد مزيداً من المخاض وربما التبدّل السياسي والأمني، جراء تنافس أو تصارع الإرادات الإقليمية والدولية المؤثّرة في المشهد الليبي، في غياب مشاريع بديلة، وفي ظل بطء العملية السياسية، وعدم جدية واضحة لحل الأزمة من قبل أطرافها الرئيسيين، وأيضاً من قبل ما يسمى بالمجتمع الدولي.

للاطلاع على العدد 140 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وفي حوار مطول مع «الوسط» شرح عضو مجلس النواب عن مصراتة، فتحي باشاغا، موقفه من تطورات الأزمة السياسية، حين اعتبر الانتخابات «مخاطرة كبيرة» في ظل فوضى السلاح والتخوين، مقدمًا في الوقت نفسه أسباب غياب ممثلي مصراتة عن اجتماع باريس في آخر لحظة، وحقيقة وجود قوات إيطالية في مصراتة.

كما سلطت جريدة «الوسط» الضوء على زيارة وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، إلى طرابلس، والتي حملت عدة رسائل وسيناريوهات بشأن طبيعة الاهتمام الدولي بالملف الليبي، لاسيّما في إطار وضعها في الجهة المقابلة للتفاعل الفرنسي الذي نجح مؤخرًا في فرضه لمساعيه على المجتمع الدولي والأمم المتحدة من خلال نتائج اجتماع باريس.

وركزت الصفحات الاقتصادية على التطورات الأخيرة في الموانئ النفطية، وسط محاولات تسابق الزمن لإعادة حركة تصدير النفط إلى مستويات ما قبل يونيو الماضي، في ظل تأكيد مؤسسة النفط على «إيجاد حلول بديل وطويلة المدى» لتعزيز الأمن في الحقول النفطية و«تضمن سلامة كل العاملين».

للاطلاع على العدد 140 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وفي صفحة الثقافة تسلط «الوسط» الضوء على مشاركة «فرقة ليبيا للمالوف والموشحات» في مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدي، الذي انطلقت فعاليات دورته الثانية والخمسين، السبت، وتتواصل حتى الرابع من الشهر المقبل.

وفي الفن فيمكنكم مطالعة هذا الحوار الذي أجرته «الوسط» مع الفنان إبراهيم الخمسي صاحب العطاء الكبير في المسرح والتلفزيون الليبي، حيث يعيش داخل بيت فني من الدرجة الأولى، فزوجته الفنانة الراحلة فاطمة عبدالكريم وابنته الفنانة خيرية الخمسي.

للاطلاع على العدد 140 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

أما صفحات الرياضة فألقت الضوء على الغموض الذي يحيط بمستقبل استعداد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قبل مواجهته الهامة أمام نيجيريا بالعاصمة لاغوس، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي ستستضيفها الكاميرون في مارس من عام 2019.