«صحة الموقتة» تمنح مستشفى القبة إذنًا بالتعاقد مع أطباء وممرضين جدد

زيارة ميدانية لوكيل عام وزارة الصحة ورئيس مجلس النواب لمستشفى القبة

أذنت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة، لمستشفى القبة العام بالتعاقد مع 10 أطباء، وحوالي 15 ممرضًا وفق لائحة العقود 418 لسنة 2009.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط»، الخميس، إن ذلك جاء عقب زيارة ميدانية لوكيل عام الوزارة الدكتور سعد عقوب، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لمستشفى القبة واجتماعهما مع مدير المستشفى إبراهيم خالد صباح، وعميد البلدة عبد المنصف الصابر.

وأوضح الطرابلسي أن الاجتماع ناقش الاحتياجات الضرورية والعاجلة لمستشفى القبة العام، وسبل توفير الإمكانيات من قبل الوزارة، لافتًا إلى أن عقوب أكد تخصيص الوزارة قيمة مالية إضافية لصالح المستشفى لغرض شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتعهد وكيل عام وزارة الصحة المكلف بمهام تسييرها خلال الاجتماع بشراء سيارتي إسعاف واحدة لنقل المرضى والأخرى للأدوية، كما طلب من عميد البلدية بنقل ثلاجة الوفيات بإدارة الشؤون الصحية في المنطقة لصالح مستشفى القبة في أقرب وقتٍ ممكن.