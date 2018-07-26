عميد ترهونة يبحث مع سفير المجر استقدام أطقم طبية

القاهرة – بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 26 يوليو 2018, 07:30 مساء
عميد بلدية ترهونة عياد البي سالم يستقبل سفير المجر لدى ليبيا بيلا مارتون

استقبل عميد بلدية ترهونة عياد البي سالم، سفير المجر لدى ليبيا بيلا مارتون، لبحث التعاون المشترك في المجالات الطبية والاستثمارية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس محمد سعيد في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء بحث التعاون في مجالي الصحة والتعليم وجلب عناصر طبية وطبية مساعدة إلى مستشفى ترهونة.

وأضاف أن اللقاء الذي تطرق إلى إمكانية إقامة بعض المشاريع الاستثمارية لرجال أعمال مجريين في المدينة، حضره سكرتير أول السفارة غابور شاندور غوبيستا، والقنصل غابور بيب، والمحلق التجاري المجري توتا ازيف.

وأوضح سعيد أن السفير المجري زار عدة مرافق بالمدينة منها مستشفي ترهونة التعليمي ومنتزه الشرشارة السياحي.

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