ستيفاني وليامز تبحث مع «الأعلى للدولة» الأوضاع في الجنوب الليبي

النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة يستقبل نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز

التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، اليوم الخميس، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا ستيفاني وليامز والوفد المرافق لها.

وأشار بيان مقتضب من المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إلى أنّ اللقاء بحث الأوضاع في الجنوب الليبي وكيفية معالجة الأزمات التي تعاني منها المنطقة من تردٍّ في الخدمات وغياب لسيطرة الدولة.

ومنتصف مايو الماضي عاد الجنوب الليبي إلى واجهة المشهد العسكري والسياسي في البلاد، بعد تجدد الاشتباكات في مدينة سبها، وهو ما يتزامن مع مشكلات أمنية وخدمية تعانيها المنطقة منذ سنوات.