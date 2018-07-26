إيطاليا تصادر 2.34 مليون دولار من ليبي عمل وسيطًا لمعتصم القذافي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 يوليو 2018, 06:26 مساء
عناصر من الشرطة الإيطالية

ذكر موقع «نيجيريا نيوز» النيجيري، اليوم الخميس، أن الشرطة الإيطالية صادرت نحو 2.34 مليون دولار (مليوني يورو) من رجل ليبي عمل وسيطًا لمعتصم القذافي، النجل الرابع لمعمر القذافي.

وقالت الشرطة إن معتصم اشترى في العام 2010 شقتين فاخرتين في روما بنحو 5.5 مليون يورو، مستخدمًا وسيطًا للتهرب من العقوبات الدولية وتجميد الأصول الذي كانت تخضع له عائلة القذافي إبان ثورة فبراير 2011.

اقرأ أيضًا: فريق أممي يفحص 3 حسابات مصرفية كان يملكها المعتصم القذافي

ولقي المعتصم حتفه في العام 2011، وبعد مرور خمس سنوات على وفاته باع الوسيط الشقتين بسعر مخفض بلغ 2.5 مليون يورو؛ إذ كان يشعر أن السلطات الإيطالية كانت تقترب من الإيقاع به.

وقالت الشرطة الإيطالية إن الرجل الليبي تمكن من تهريب نحو 500 ألف يورو خارج إيطاليا، بينما تحصلت روما على المليوني يورو المتبقيتين وصادرتهما.

ووجهت الشرطة لليبي تهمة تزوير تسجيل الأصول وغسيل الأموال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اكتشاف بحيرة مياه سائلة في المريخ
علوم وتكنولوجيا
الفياغرا تقتل الأطفال في هولندا
طب وصحة
للمرة الثانية.. تخريب نجمة دونالد ترامب في هوليوود
منوعات
استئناف تنفيذ منحة البنك الإسلامي لتمكين الشباب الليبي «اقتصاديًا»
ليبيا
بالفيديو.. «فيفا» يفصح عن الهدف الأجمل في المونديال
رياضة عالمية
داخلية الوفاق توضح أسباب ارتفاع الحوادث المرورية: الإطارات المستعملة قنبلة ...
ليبيا
برلماني فرنسي: محاولة ماكرون تنظيم انتخابات في ليبيا نهاية العام «أمر متسرع»
ليبيا
منتخب ليبيا بين أزمتي إلغاء معسكر التشيك وغياب نجوم «الزعيم»
رياضة محلية
غراتسيانو: مستعدون لمساعدة القوات الليبية على «المشي على أقدامها»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف بحيرة مياه سائلة في المريخ