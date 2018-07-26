إيطاليا تصادر 2.34 مليون دولار من ليبي عمل وسيطًا لمعتصم القذافي

عناصر من الشرطة الإيطالية

ذكر موقع «نيجيريا نيوز» النيجيري، اليوم الخميس، أن الشرطة الإيطالية صادرت نحو 2.34 مليون دولار (مليوني يورو) من رجل ليبي عمل وسيطًا لمعتصم القذافي، النجل الرابع لمعمر القذافي.

وقالت الشرطة إن معتصم اشترى في العام 2010 شقتين فاخرتين في روما بنحو 5.5 مليون يورو، مستخدمًا وسيطًا للتهرب من العقوبات الدولية وتجميد الأصول الذي كانت تخضع له عائلة القذافي إبان ثورة فبراير 2011.

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ولقي المعتصم حتفه في العام 2011، وبعد مرور خمس سنوات على وفاته باع الوسيط الشقتين بسعر مخفض بلغ 2.5 مليون يورو؛ إذ كان يشعر أن السلطات الإيطالية كانت تقترب من الإيقاع به.

وقالت الشرطة الإيطالية إن الرجل الليبي تمكن من تهريب نحو 500 ألف يورو خارج إيطاليا، بينما تحصلت روما على المليوني يورو المتبقيتين وصادرتهما.

ووجهت الشرطة لليبي تهمة تزوير تسجيل الأصول وغسيل الأموال.