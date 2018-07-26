وزير التعليم: انتهاء امتحانات الثانوية بدون أي تسريب للأسئلة

الوزير عثمان عبد الجليل خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء

أعلن وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل، الخميس، انتهاء امتحانات الدورالأول للشهادة الثانوية لسنة 2017-2018، مثمنًا في الوقت ذاته «الجهود التي قدمتها القطاعات والتي ساهمت في نجاح إجراء الامتحانات بالشكل المطلوب».

وقال عبد الجليل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، إن الامتحانات لم تشهد أي تسريب للأسئلة، باستثناء ضبط بعض حالات الغش، والتي جرى التعامل معها في حينه.

وفي السياق ترحّم الوزير على أحد عناصر مديرية أمن سبها «عبدو صالح»، الذي تم إطلاق النار عليه خلال عمله في تأمين مدرسة خديجة الكبرى.

من جانبه قال وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، إن 52606 ألف طالب وطالبة امتحنوا في 170 لجنة، تحت إشراف 640 مراقبًا، بالإضافة إلى 4020 موظفًا من أعضاء هيئة التدريس والمتعاونين، و570 شخصًا ما بين إخصائي اجتماعي ومفتش تربوي ومرشد نفسي ومسعف صحي.

فيما بلغ عدد لجان المتابعة المكلفة من وزارة التعليم 560 متابعًا، ووصل عدد لجان الخدمات 1172 شخصًا وقام 1181 رجل أمن بتأمين لجان الامتحانات.