وصول 8 ملايين دينار لمصارف الوحدة بالواحات

سيولة مالية من مصرف ليبيا المركزي إلى فروع مصرف الوحدة بالواحات

وصلت إلى مطار حقل النافورة التابع لشركة الخليج العربي للنفط، اليوم الخميس، طائرة تحمل سيولة مالية تُقدر بنحو 8 ملايين دينار من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس إلى فروع مصرف الوحدة الثلاثة بمدن أجخرة، أوجلة، وجالو بمنطقة الواحات.

وقال مصدر محلي في المنطقة لـ«بوابة الوسط» إن عددًا من مندوبي فروع مصرف الوحدة بالواحات كانوا في استقبال الطائرة لاستلام حصصهم المالية.

بينما لم يحدد المصدر القيمة المحددة لهذه المصارف، وكذلك السقف المحدد للسحب للمواطنين.

يُذكر أن كافة مصارف مدن الواحات تعاني نقصًا حادًا في السيولة النقدية، ولم تستلم أوتوزع أي قيمة مالية للمواطنين منذ نهاية شهرمايو من العام الحالي.