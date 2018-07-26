مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على تسليم ليبيا 12 زورقًا بحريًا

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الخميس 26 يوليو 2018, 05:31 مساء
دورية تابعة لحرس السواحل الليبي (أرشيفية:الإنترنت)

وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، الخميس، على مرسوم حكومي يتم بمقتضاه تسليم ليبيا 12 زورقًا بحريًا في إطار دعمها لمواجهة قوارب الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط.

وعقب موافقة 266 عضوًا ومعارضة أربعة من أعضاء المجلس وامتناع عضو واحد عن التصويت، سيتم نقل المرسوم إلى مجلس النواب في روما لاعتماده نهائيًا.

وفي سياق آخر، أتاح تعديل جرت الموافقة عليه، باستخدام طائرات بدون طيار لإجراء أبحاث ومراقبة في البحر من قبل خفر السواحل الليبيين، حيث ينصّ على أنه «بموجب قرار من وزير البنى التحتية والنقل، بالاتفاق مع وزيري الدفاع والداخلية سيتم خلال 120 يومًا تحديد كيفية استخدام خفر السواحل، الطائرات الموجهة عن بعد لأغراض البحث والإنقاذ والشرطة البحرية».

ويندرج هذا التطور ضمن تنفيذ التزامات قطعتها الحكومة الإيطالية السابقة تجاه ليبيا، وفي إطار التصدي للهجرة غير الشرعية 

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أعلن أنّ إيطاليا دربت 213 ضابطًا من خفر السواحل الليبي، ويمكن تدريب 300 آخرين ضمن عملية صوفيا الأوروبية، لافتًا إلى أنه «استنادًا إلى آخر بيانات المنظمة الدولية للهجرة التي تمّ تحديثها في شهر مارس الماضي، يوجد في ليبيا 662 ألف مهاجر، 91% منهم ذكور و10% من القصّر».

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