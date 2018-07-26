بلدي ترهونة يبحث مع سفير المجـر التعاون في مجاليّ الصحة والتعــليم

زار سفير المجر لدى ليبيا، بيلا مارتون، أمس الأربعاء، بلدية ترهونة، حيث عقد لقاءً مع عميد البلدية عياد البي سالم لبحث التعاون في مجالي الصحة والتعليم.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس البلدي ترهونة محمد سعيد في تصريح إلى «بوابة الوسط» الخميس، إن الزيارة كانت لبحث إمكانية التعاون في مجالي الصحة والتعليم، وجلب عناصر طبية وطبية مساعدة إلى مستشفى ترهونة، فضلًا عن إمكانية إقامة بعض المشاريع الاستثمارية لرجال أعمال مجرييــن في المدينة.

وأضاف سعيد أن الزيارة شملت عدة مرافق بالمدينة، منها مستشفي ترهونة التعليمي واختتمت بمنتزه الشرشارة السياحي.

وتابع أنه كان في رفقة السفير كل من السكرتير الأول بالسفارة غابور شاندور غوبيستا، والقنصل غابور بيب، والمحلق التجاري المجري لدى ليبيا توتا إزيف، ومترجم السفارة محمد العلواني.