الاتفاق على تفعيل الصداقة الليبية - الإيطالية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

رئيس الهيئة العامة للزراعة عبد المنعم الميهوم خلال لقائه وفد وزارة الزراعة الإيطالية برئاسة لوچي كاڤاسترو. (صورة من مجلس الوزراء)

ناقش رئيس الهيئة العامة للزراعة المكلف، عبدالمنعم الميهوم، اليوم الخميس مع وفد وزارة الزراعة الإيطالية برئاسة لوچي كاڤاسترو، تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية - الإيطالية الموقعة العام 2008 في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

وقالت إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة للبدء في وضع البرامج للمشاريع المستهدفة في إطار الاتفاقية.

حضر الاتفاق مدير مشاريع المراعي يوسف بن غرسة، ورئيس المركز الوطني لمكافحة التصحر إدريس محمد السنوسي، وعدد من مديري الإدارة المختصة.