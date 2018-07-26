وزارة العمل والتأهيل تحيل بيانات الدفعة الثانية «فائض ملاكات وظيفية» لوزارة المالية

وزير العمل والتأهيل المهدي الورضمي الأمين. (أرشيفية: الإنترنت)

أحالت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني بيانات الدفعة الثانية للمحالين كفائض ملاكات وظيفية، حسب النطاق الإداري لكل مكتب عمل.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة العمل في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن عدد الموظفين في الدفعة الثانية بلغ حوالي 21890 موظفًا، موزعين على أكثر من 61 مكتب عمل، بحسب الإحصائية المرفقة بكتاب وكيل وزارة العمل والتأهيل رقم (5037).

وتتضمن الدفعة الثانية المكاتب التالية:

(أبوسليم 134- أجخرة 73 - أجدابيا 844 - سبيعة 401 - الأصابعة 6 - الجميل 17 - الحرابة 5 - الخمس 1341 - الرحيبات 48 - الرياينة 2 - الزاوية 171 - الزاوية الجنوب 13 - الزاوية الغرب 12 - السواني 584 - الشقيقة 225 - العجيلات 101 - العزيزية 137 - القره بوللي 4 - القطرون 129 - الكفرة 1179 - الماية 383 - المرج 4450 - باطن الجبل 2 - بنغازي 2360 - بني وليد 3 - تاجوراء 156 - تازربو 194 - تاورغاء 16 - ترهونة 1170 - توكرة 1 - جادو 351 - جالو 479 - جنزور 189 - درنة 6 - رقدالين 33 - زلطن 644 - زليتن 2 - زوارة 1014 - سرت 73 - سلوق 234 - سوق الخميس 41 - شحات 564 - صبراتة 121 - صرمان 78 - طرابلس 2478 - طرابلس المركز 63 - عين زارة 135).

كما شملت مكاتب: (غدامس 20 - غريان 79 - قصر الأخيار 141 - قصر بن غشير 101 - قمينيس 88 - كاباو 153 - ككلة 61 - مرزق 73 - مزدة 217 - مسلاتة 1 - مصراتة 13 - نالوت 1 - يفرن 46).