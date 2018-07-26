ويليامز تبحث مع تاهية الانتخابات البلدية المقبلة في ليبيا

نائبة رئيس البعثة الأممية ستيفاني وليامز خلال لقائها رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية. (صورة من البعثة الأممية)

بحثت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، المهندس سالم بن تاهية، الانتخابات البلدية المقبلة في ليبيا.

وشددت ويليامز على أهمية المشاركة الشعبية، مؤكدة استمرار دعم الأمم المتحدة السياسي واللوجستي هذه العملية، بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا.

والتقت ويليامز في طرابلس الثلاثاء، ممثلين عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدة أهمية «دعم البعثة المستمر لعمل الهيئة والعملية الدستورية مع اقتراب انعقاد جلسة مجلس النواب يوم 30 يوليو».

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وزارت ويليامز، الأربعاء، مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، والتقت رئيس مجلس إدارتها عماد السايح الذي أطلعها على الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية في مايو الماضي، بحسب ما أعلنته البعثة الأممية.

وقالت البعثة الأممية عبر حسابها على موقع «تويتر» إن ويليامز استعرضت مع السايح «استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات في ليبيا، مؤكدة الدعم المستمر من الأمم المتحدة، وناقشت الجلسات المرتقبة للمجلس النيابي للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور».