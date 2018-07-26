كاجمان يبحث مشاكل مناطق إدري - تمسان - المنصورة

عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبد السلام كاجمان. (الإنترنت)

بحث عضو المجلس الرئاسي، عبدالسلام كاجمان، صباح اليوم الخميس مع أعضاء المجلس الاجتماعي عن مناطق إدري - تمسان والمنصورة، المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المنطقة في كل مناحي الحياة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحضور المستشار علي الكالمي مناقشة مشاكل الطريق الرابطة بين منطقتي برقن وإدري، التي يعاني منها سكان المنطقة، بحسب بيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وأكد كاجمان ضرورة التواصل مع الجهات ذات العلاقة، لوضعها في صورة معاناة أهالي المنطقة من أجل الوصول إلى حل ينهي الأزمة.