القائد العام يصـدر قـرارًا بضـم كتـيبة التـدخل السـريع لإدارة الشرطة والسجون العسكرية

القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر. (الإنترنت)

أصدر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، قرارًا بضـم كتـيبة التدخل السريع بكامل قوتها إلى إدارة الشرطة والسجون العسكرية.

وبحسب القرار، فإن آليات وأفراد وأسلحة ومعدات والذمة المالية لكتيبة التدخل السريع، ستؤول تبعيتها إلى إدارة الشرطة واسجون العسكرية.

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وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يعمل به من تاريخ صدوره، مطالبة الجهات المختصة تنفيذ القرار.

وكان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أصدر في يناير الماضي قرارًا بإنشـاء كتيبـة «التدخل السريع»، وتعيين المُقدم عماد عمران السنوسي الزوي آمـرًا لها.

ونص القرار رقم (393) لسنـة 2017، على أن تكون تبعية كتيبة التدخل السريع لهيئة السيطرة التابعة للقيادة العامة للقـوات المسلحة.