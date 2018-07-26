الهلال الأحمر فرع درنة يتسلم شحنة مستلزمات طبية من السفارة الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 يوليو 2018, 12:22 مساء

تسلمت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة شحنة من المستلزمات الطبية، مقدمة من السفارة الإيطالية في ليبيا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الليبي، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، إن مخازن الصيدلية المركزية تسلمت الشحنة بعد التنسيق مع العديد من الجهات، منها (الغرفة الأمنية المشتركة وعميد بلدية درنة وإدارة الخدمات الصحية بدرنة).

وكان جهاز الإمداد الطبي التابع للحكومة الموقتة ووزارة الصحة أرسلا الشهر الماضي شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفى الوحدة بمدينة درنة.

كما أرسلا شحنة من محاليل طبية وأكياس دم إلى مستشفى المرج، فيما تسلم قسم العيون بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف التعليمي المركزي في أجدابيا شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، جرى توفيرها عن طريق إدارة المستشفى وبدعم من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

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