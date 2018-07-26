مدير أمن بنغازي يبحث ضبط الشارع العام ويوجه بتعزيز الحملات المرورية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 يوليو 2018, 11:50 صباحا
حملة لضبط المخالفين لقواعد المرور في بنغازي. (صورة من مديرية أمن بنغازي)

بحث مدير أمن بنغازي، العميد صلاح هويدي، مع أعضاء لجنة ضبط الشارع العام المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل.

وشدد مدير أمن بنغازي، في كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، على «ضرورة تكاتف الأيدي بين الأقسام والوحدات كافة بما يحقق الأمن والاستقرار داخل ميادين وشوارع المدينة».

وتتكون لجنة ضبط الشارع العام من رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، ورئيس قسم التحريات بالإدارة العامة للبحث الجنائي، ورئيس قسم الظواهر السلبية بالإدارة العامة للبحث الجنائي، ورئيس وحدة القبض بقسم شرطة النجدة، ورئيس وحدة الحركة والنظام والسير، ورئيس المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي.

وأصدر مدير أمن بنغازي تعليماته بنشر رجال المرور بربوع المدينة، وتعزيز تواجدها بالشوارع والميادين في إطار حملات مرورية لرصد كل المخالفات بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما وجه برفع كل المركبات المتروكة في الشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما وجه بالقيام بحملات تفتيشية على أوراق المركبات، وإزالة الزجاج المعتم، بالإضافة إلى تنبيه المواطنين إلى تركيب اللوحات المعدنية، ومخالفة غير الملتزمين بتجديد أوراق مركباتهم.

وشدد مدير أمن بنغازي على ضرورة تمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالمدينة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وأكد هويدي أنّ الهدف من هذه الحملات «التأكيد على التزام سائقي المركبات الآلية بالقوانين المرورية، والتأكد من سلامة إجراءات المركبات».

وأمر مدير الأمن بقفل جميع المحال التي تصدر بيع الملصقات الممنوعة، والمحال التي تقوم ببيع الملابس العسكرية ومكافحة الظواهر السلبية على الطرقات العامة وتنفيذ أحكام وقرارات النيابة العامة.

وطالب رؤساء الأقسام والوحدات بـ«وقفة جادة» لبسط نفوذ الدولة وهيبتها على أن تبدأ اللجنة عملها رسميًا يوم 28/7/2018.

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