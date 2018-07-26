مقتل أحد عناصر «أمن سبها» أمام مدرسة خديجة الكبرى

سبها – بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 26 يوليو 2018, 11:26 صباحا

قال مصدر أمني إن مسلحًا قتل، اليوم الخميس، أحد عناصر مديرية أمن سبها، عبدو صالح، أمام مدرسة خديجة الكبرى.

وأوضح مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن صالح هو أحد عناصر تأمين المدرسة، مشيرًا إلى أن المسلح أطلق النار ولاذ بالفرار.

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